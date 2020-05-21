Машина ДПС разбилась во время ночной погони в центре Барнаула (обновлено)

Автомобиль ДПС разбился во время погони за нарушителем в центре Барнауле минувшей ночью, проинформировали в паблике «Барнаул 22».

В сообществе опубликовано видео момента ДТП с участием полицейской машины. Также в сети появились и снимки с места аварии.

«Этой ночью некоторые жители Барнаула просыпались от звуков погони. По словам очевидцев, машина ДПС догоняла мотоциклиста. Все окончилось на перекрестке Комсомольский — Союза Республик. В итоге новая „Шкода“ ДПС теперь на списание», — отмечает автор заметки.

Ситуацию оперативно прокомментировала пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю: