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21 мая
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Происшествия

Машина ДПС разбилась во время ночной погони в центре Барнаула (обновлено)

Автомобиль ДПС разбился во время погони за нарушителем в центре Барнауле минувшей ночью, проинформировали в паблике «Барнаул 22».

ДТП с участием автомобиля ДПС в Барнауле.
ДТП с участием автомобиля ДПС в Барнауле.
vk.com/barneos22.

В сообществе опубликовано видео момента ДТП с участием полицейской машины. Также в сети появились и снимки с места аварии.

«Этой ночью некоторые жители Барнаула просыпались от звуков погони. По словам очевидцев, машина ДПС догоняла мотоциклиста. Все окончилось на перекрестке Комсомольский — Союза Республик. В итоге новая „Шкода“ ДПС теперь на списание», — отмечает автор заметки.

Ситуацию оперативно прокомментировала пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю:

По факту ДТП со служебной машиной начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенантом полиции Андреем Подоляном назначена проверка. По предварительным данным, ДТП произошло, когда сотрудники ДПС предпринимали меры по пресечению нарушений Правил дорожного движения со стороны водителя мотоцикла, который превышал скоростной режим и выезжал на встречную полосу. В рамках проверки будут установлены все причины и обстоятельства, в результате чего произошло ДТП, приняты решения в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники ДПС в ходе ДТП не пострадали.

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