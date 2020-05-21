Машина ДПС разбилась во время ночной погони в центре Барнаула (обновлено)

В сообществе опубликовано видео момента ДТП с участием полицейской машины. Также в сети появились и снимки с места аварии.
«Этой ночью некоторые жители Барнаула просыпались от звуков погони. По словам очевидцев, машина ДПС догоняла мотоциклиста. Все окончилось на перекрестке Комсомольский — Союза Республик. В итоге новая „Шкода“ ДПС теперь на списание», — отмечает автор заметки.
Ситуацию оперативно прокомментировала пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю:
По факту ДТП со служебной машиной начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенантом полиции Андреем Подоляном назначена проверка. По предварительным данным, ДТП произошло, когда сотрудники ДПС предпринимали меры по пресечению нарушений Правил дорожного движения со стороны водителя мотоцикла, который превышал скоростной режим и выезжал на встречную полосу. В рамках проверки будут установлены все причины и обстоятельства, в результате чего произошло ДТП, приняты решения в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники ДПС в ходе ДТП не пострадали.