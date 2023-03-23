Машина скорой помощи попала в ДТП. Есть пострадавшие

В Уссурийске автомобиль скорой помощи попал в аварию, говорится в сообщении МВД.

При повороте на главную дорогу водитель Nissan X-Trai не предоставил преимущество в движении карете скорой помощи и столкнулся с ним. Спецавтомобиль ехал на вызов со включенными проблесковыми маячками.

Пострадали два человека — медработник и женщина, находившаяся в салоне иномарки.

Ведется разбирательство.

Ранее в ДТП со скорой помощью под Новосибирском погибли четыре человека. Погибли 42-летний водитель Mitsubishi, его пассажир и два пассажира скорой помощи. Среди пострадавших еще два человека из легковушки и водитель УАЗа.