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Происшествия

В страшном ДТП со скорой помощью под Новосибирском погибли четыре человека

Авария со скорой помощью и легковушкой произошла 24 января недалеко от села Буньково в Коченевском районе (Новосибирская область). Погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщает СУ СК по региону.

В ДТП под Новосибирском погибли четыре человека
В ДТП под Новосибирском погибли четыре человека
ГУ МВД по Новосибирской области

Водитель кареты скорой помощи (УАЗа) двигался по дороге «Северный обход» с включенными проблесковыми маячками.

По информации регионального МВД, в пути водитель наехал на барьерное ограждение, после чего автомобиль повело на встречку. Произошло столкновение с Mitsubishi.

В результате ДТП погибли 42-летний водитель Mitsubishi, его пассажир и два пассажира скорой помощи. Среди пострадавших еще два человека из легковушки и водитель УАЗа.

Мужчину госпитализировали. Характер и тяжесть полученных травм устанавливают. Следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Также допрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на Чуйском тракте.

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