В страшном ДТП со скорой помощью под Новосибирском погибли четыре человека

Водитель кареты скорой помощи (УАЗа) двигался по дороге «Северный обход» с включенными проблесковыми маячками.
По информации регионального МВД, в пути водитель наехал на барьерное ограждение, после чего автомобиль повело на встречку. Произошло столкновение с Mitsubishi.
В результате ДТП погибли 42-летний водитель Mitsubishi, его пассажир и два пассажира скорой помощи. Среди пострадавших еще два человека из легковушки и водитель УАЗа.
Мужчину госпитализировали. Характер и тяжесть полученных травм устанавливают. Следователи устанавливают обстоятельства аварии.
Также допрашивают свидетелей и очевидцев. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на Чуйском тракте.
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