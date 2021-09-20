Машина «зависла в воздухе» после неожиданного ДТП на алтайской трассе

На алтайской трассе водители заметили парящий автомобиль на месте дорожного происшествия, сообщает « Инцидент Барнаул ».

ДТП на трассе в Алтайском крае.

ДТП произошло в понедельник, 20 сентября, на 6 км трассы «Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области».

В региональной ГИБДД рассказали, что 44-летний водитель легковушки врезался в «Газель».

«Водитель на автомобиле Toyota Carina, двигаясь со стороны села Шелаболиха в направлении села Павловск, не справился с управлением и врезался в стоящую на правой обочине машину ГАЗ-3302», — пояснили в ведомстве.

Водитель легковушки получил различные травмы — помощь оказали на месте, не госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее в Горно-Алтайске водитель разнес детскую площадку, и лишь «грибок в триколоре» смог остановить летящий автомобиль.