Маски-шоу: в Алтайском крае задержали горожан, вовлекавших девушек в проституцию

В Рубцовске полицейские задержали трех организаторов групп, которые независимо друг от друга вовлекали в занятия проституцией жительниц Рубцовска, а также семь девушек, которые оказывали интим-услуги, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, организаторы предлагали интимные услуги с участием их подопечных клиентам городских бань, кафе, гостиниц. За деньги им помогали администраторы этих заведений.

Кроме того, один из участников групп снимал в аренду жилье, которое использовал для предоставления интим-услуг. Еще один из организаторов устроила на должность водителя отца, который и доставлял девушек по нужным адресам. Также установили, что подозреваемые вовлекали в занятия проституцией несовершеннолетних.

Полицейские возбудили уголовные дела. Среди задержанных, которых подозревают в организации незаконного бизнеса, трое жителей Рубцовска: двое мужчин и женщина. Задержание проводили при поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии.