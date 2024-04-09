Масштабы потопа в России и Казахстане сняли из космоса. Фото со спутников

На спутниковых снимках — также территория Казахстана.
Задействованы все космические аппараты российской космической системы ДЗЗ, говорится в сообщении госкорпорации.
Запросы на предоставление космических данных направлены также зарубежным космическим агентствам Франции, США, Китая и другим участникам Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.
Что произошло
Вечером 5 апреля в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала — 9,6 м, говорится в сообщении правительства региона.
В регионе введен режим ЧС.
Факт
Такая паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.
Ранее о наихудшем сценарии с наводнением в Орске сообщили власти.
Между тем в Казахстане прорвало плотину. В Актюбинской области Казахстана в связи с притоком талых вод прорвало плотину Магаджановского водохранилища.
Открыли шлюз Актюбинского водохранилища из-за переполнения.
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