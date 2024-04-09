Масштабы потопа в России и Казахстане сняли из космоса. Фото со спутников

Роскосмос ведет непрерывный космический мониторинг территории Оренбургской области, а также других территорий России подверженных паводкам и наводнениям.

На спутниковых снимках — также территория Казахстана.

Задействованы все космические аппараты российской космической системы ДЗЗ, говорится в сообщении госкорпорации.

Потоп. Спутниковые снимки. Роскосмос

Запросы на предоставление космических данных направлены также зарубежным космическим агентствам Франции, США, Китая и другим участникам Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.

Потоп. Спутниковые снимки. Роскосмос

Что произошло

Вечером 5 апреля в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала — 9,6 м, говорится в сообщении правительства региона.

В регионе введен режим ЧС.

Факт

Такая паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.

Ранее о наихудшем сценарии с наводнением в Орске сообщили власти.

Между тем в Казахстане прорвало плотину. В Актюбинской области Казахстана в связи с притоком талых вод прорвало плотину Магаджановского водохранилища.

Открыли шлюз Актюбинского водохранилища из-за переполнения.

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