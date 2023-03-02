2 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Массовая авария с участием нескольких грузовиков и фуры произошла на алтайской трассе

На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись несколько грузовиков Mercedes Tonar и фура. Обломки раскидало по всей трассе. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Массовая авария с участием нескольких грузовиков и фуры
Массовая авария с участием нескольких грузовиков и фуры
Барнаул 22

Авария произошла между Залесово и Белово 1 марта.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на трассе стоят несколько одинаковых оранжевых грузовиков Mercedes Tonar. Далее появляется пострадавшая фура. Ее полуприцеп сильно пострадал — обломки раскидало по всей трассе.

Рядом с фурой стоят грузовик с бочкой «Пропан — Огнеопасно» и третий грузовик Mercedes Tonar — предполагаемые участники аварии.

Обстоятельства массового ДТП неизвестны. Очевидец отмечает, что дорога 1 марта была во льду и сверху покрыта снегом. К вечеру она превратилась в «снежную кашу».

Ранее массовая авария с участием 41 автомобиля произошла под Новгородом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость