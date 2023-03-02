Массовая авария с участием нескольких грузовиков и фуры произошла на алтайской трассе

На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись несколько грузовиков Mercedes Tonar и фура. Обломки раскидало по всей трассе. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Массовая авария с участием нескольких грузовиков и фуры

Авария произошла между Залесово и Белово 1 марта.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на трассе стоят несколько одинаковых оранжевых грузовиков Mercedes Tonar. Далее появляется пострадавшая фура. Ее полуприцеп сильно пострадал — обломки раскидало по всей трассе.

Рядом с фурой стоят грузовик с бочкой «Пропан — Огнеопасно» и третий грузовик Mercedes Tonar — предполагаемые участники аварии.

Обстоятельства массового ДТП неизвестны. Очевидец отмечает, что дорога 1 марта была во льду и сверху покрыта снегом. К вечеру она превратилась в «снежную кашу».

Ранее массовая авария с участием 41 автомобиля произошла под Новгородом.