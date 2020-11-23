Массовая драка из-за ссоры в родительском чате попала на видео

Инцидент произошел вечером в субботу 21 ноября. В потасовке участвовали две группы мужчин, драка завершилась стрельбой.
«Доставили в отдел шесть человек. У них изъяли газовый и травматический пистолеты, пострадавших нет», — рассказали в местном МВД.
Разборки устроили родители, которые поссорились в школьном чате. Договорились о встрече на улице, чтобы выяснить отношения.
На кадрах видно, как несколько человек дерутся возле автомобилей. После на место прибыли бойцы Росгвардии, которые отвезли нарушителей в полицию.
По данным местных СМИ, подраться захотели врач-хирург, бизнесмен, таксист и даже парикмахер, а также представители других профессий.
В полиции составили административные протоколы по «мелкому хулиганству». Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Волгограде из-за спора в родительском чате мужчину избили до смерти в офисе крупного банка.