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Происшествия

Массовая драка из-за ссоры в родительском чате попала на видео

В Санкт-Петербурге ссора в родительском чате переросла в массовую драку со стрельбой, на всех задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, сообщает РИА «Новости».

Массовая драка в Санкт-Петербурге.
Массовая драка в Санкт-Петербурге.
кадр из видео.

Инцидент произошел вечером в субботу 21 ноября. В потасовке участвовали две группы мужчин, драка завершилась стрельбой.

«Доставили в отдел шесть человек. У них изъяли газовый и травматический пистолеты, пострадавших нет», — рассказали в местном МВД.

Разборки устроили родители, которые поссорились в школьном чате. Договорились о встрече на улице, чтобы выяснить отношения.

На кадрах видно, как несколько человек дерутся возле автомобилей. После на место прибыли бойцы Росгвардии, которые отвезли нарушителей в полицию.

По данным местных СМИ, подраться захотели врач-хирург, бизнесмен, таксист и даже парикмахер, а также представители других профессий.

В полиции составили административные протоколы по «мелкому хулиганству». Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Волгограде из-за спора в родительском чате мужчину избили до смерти в офисе крупного банка.

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