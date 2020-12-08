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Происшествия

Массовое ДТП произошло за Новым мостом в Барнауле. Участники разобрались со всем сами

8 декабря в Барнауле на Правобережном тракте произошла массовая авария. Со слов очевидцев, столкнулись четыре машины.

Массовая авария за Новым мостом в Барнауле.
Массовая авария за Новым мостом в Барнауле.
vk.com/barneos22

Участники аварии оформились самостоятельно, в настоящее время данные о пострадавших отсутствуют, прокомментировали в городской ГИБДД.

Пробка на этом участке рассосалась, движение возобновилось в обычном режиме.

Напомним, из-за снегопада в Барнауле начались пробки в середине дня. На момент публикации Яндекс оценил их на 7 баллов.

Снегоуборка

8 декабря Автодорстрой вывел на уборку дорог от снега 81 единицу техники. Комбинированные дорожные машины выехали на линию во всех районах города для прометания проезжей части.

На тротуарах работают тракторы со щетками, говорят в мэрии.

Посмотреть, где они работают, можно в режиме онлайн.

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