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Происшествия

Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на Чуйском тракте

21 июля в Онгудайском районе Республики Алтай на 726-м км Чуйского тракта произошло массовое ДТП, пишут «Новости Горного Алтая».

ДТП на Чуйском тракте
ДТП на Чуйском тракте
04.мвд.рф

В аварию попали сразу шесть машин.

По сообщению пресс-службы МВД региона, 19-летний житель Шебалинского района на автомобиле Toyota Camry не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ Патриот».

Дальше, по цепной реакции, УАЗ врезался в стоящий перед ним Toyota Camry, тот в Nissan Avenir, Nissan — в еще одну Toyota Camry, Toyota — в Subaru Legacy.

В Онгудайскую районную больницу с различными травмами госпитализировали виновника аварии и его 20-летнего пассажира.

Все водители были в трезвом состоянии.

Возбуждено административное дело.

Ранее в ДТП на Чуйском тракте погибли два человека, пятеро были госпитализированы.

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