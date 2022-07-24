Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на Чуйском тракте

21 июля в Онгудайском районе Республики Алтай на 726-м км Чуйского тракта произошло массовое ДТП, пишут «Новости Горного Алтая».

В аварию попали сразу шесть машин.

По сообщению пресс-службы МВД региона, 19-летний житель Шебалинского района на автомобиле Toyota Camry не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ Патриот».

Дальше, по цепной реакции, УАЗ врезался в стоящий перед ним Toyota Camry, тот в Nissan Avenir, Nissan — в еще одну Toyota Camry, Toyota — в Subaru Legacy.

В Онгудайскую районную больницу с различными травмами госпитализировали виновника аварии и его 20-летнего пассажира.

Все водители были в трезвом состоянии.

Возбуждено административное дело.

Ранее в ДТП на Чуйском тракте погибли два человека, пятеро были госпитализированы.