Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на Чуйском тракте

В аварию попали сразу шесть машин.
По сообщению пресс-службы МВД региона, 19-летний житель Шебалинского района на автомобиле Toyota Camry не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ Патриот».
Дальше, по цепной реакции, УАЗ врезался в стоящий перед ним Toyota Camry, тот в Nissan Avenir, Nissan — в еще одну Toyota Camry, Toyota — в Subaru Legacy.
В Онгудайскую районную больницу с различными травмами госпитализировали виновника аварии и его 20-летнего пассажира.
Все водители были в трезвом состоянии.
Возбуждено административное дело.
Ранее в ДТП на Чуйском тракте погибли два человека, пятеро были госпитализированы.