В ДТП на Чуйском тракте погибли два человека, пятеро госпитализированы

21 июля на Чуйском тракте произошло ДТП. Об этом сообщили в « Инцидент Барнаул ».

Два человека погибли и еще пятеро травмированы в ДТП на Чуйском тракте.



Утром в районе села Шебалино произошла авария. На момент написания новости известно об одном автомобиле, который съехал с трассы и перевернулся.

«По предварительным данным на 514км+154м автодороги Р-256 „Чуйский тракт“ Шебалинского района произошло ДТП, в результате которого один человек скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение доставлено 6 человек, из которых, один скончался», — написали в пресс-службе МВД.

Авария на чуйском тракте 21 июля 2022. «Инцидент Барнаул».

Все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работает полиция.

Ранее на Чуйском тракте произошло сразу три аварии.