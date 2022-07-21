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Происшествия

В ДТП на Чуйском тракте погибли два человека, пятеро госпитализированы

21 июля на Чуйском тракте произошло ДТП. Об этом сообщили в «Инцидент Барнаул».

Авария на чуйском тракте 21 июля 2022.
Авария на чуйском тракте 21 июля 2022.
"Инцидент Барнаул".

Два человека погибли и еще пятеро травмированы в ДТП на Чуйском тракте.

Утром в районе села Шебалино произошла авария. На момент написания новости известно об одном автомобиле, который съехал с трассы и перевернулся.

«По предварительным данным на 514км+154м автодороги Р-256 „Чуйский тракт“ Шебалинского района произошло ДТП, в результате которого один человек скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение доставлено 6 человек, из которых, один скончался», — написали в пресс-службе МВД.

Авария на чуйском тракте 21 июля 2022.
Авария на чуйском тракте 21 июля 2022.
«Инцидент Барнаул».

Все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работает полиция.

Ранее на Чуйском тракте произошло сразу три аварии.

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