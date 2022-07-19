Сразу три аварии за день произошли на Чуйском тракте

Обо всех инцидентах рассказали очевидцы Бийск 22.
Первая авария произошла на трассе «Бийск — Барнаул» между Троицким районом и селом Полковниково. О пострадавших информации нет.
Вторая — в Майминском районе, у села Черемшанка. Пострадавших нет.
Третья — снова в Майминском районе, но на этот раз недалеко от Манжерока. В ДТП попали сразу три автомобиля.
Аварии в Майминском районе
Бийск 22
Напомним, Вечером 17 июля на трассе Алтай-Кузбасс произошла жуткая авария — лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Погибли две женщины и маленький ребенок.