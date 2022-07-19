19 июля
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Происшествия

Сразу три аварии за день произошли на Чуйском тракте

Сразу три аварии за один день — 18 июля — произошли на Чуйском тракте: одна в Алтайском крае, две — в соседней Республике.

Аварии в Майминском районе
Аварии в Майминском районе
Бийск 22

Обо всех инцидентах рассказали очевидцы Бийск 22.

Первая авария произошла на трассе «Бийск — Барнаул» между Троицким районом и селом Полковниково. О пострадавших информации нет.

Вторая — в Майминском районе, у села Черемшанка. Пострадавших нет.

Третья — снова в Майминском районе, но на этот раз недалеко от Манжерока. В ДТП попали сразу три автомобиля.

Аварии в Майминском районе
Аварии в Майминском районе
Бийск 22

Напомним, Вечером 17 июля на трассе Алтай-Кузбасс произошла жуткая авария — лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Погибли две женщины и маленький ребенок.

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