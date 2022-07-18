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Происшествия

Страшная авария с тремя погибшими случилась на трассе Алтай-Кузбасс (обновлено)

Вечером 17 июля на трассе Алтай-Кузбасс произошла жуткая авария — лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Авария Алтай-Кузбасс
Авария Алтай-Кузбасс
Barnaul 22

На фото видно, что от удара машину смяло буквально напополам, до задних сидений.

«Трасса Алтай — Кузбасс. 2 женщины и ребёнок. Выживших нет. Будьте бдительны на дорогах», — сообщают очевидцы Barnaul 22.

Ранее в Табунском районе после опрокидывания автомобиля пострадали три ребенка.

Обновлено 9:41

По сообщению ГИБДД по Алтайскому краю, авария произошла в 19:00 на трассе «Алтай — Кузбасс» Первомайского района.

Водитель — женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pino, двигаясь со стороны автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в направлении Кемерово, не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу.

На дороге автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем «МАН», которым управлял мужчина 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель Nissan Pino и его пассажиры — девушка 2004 года рождения и мальчик 2019 года рождения — скончались на месте происшествия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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