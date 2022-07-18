Страшная авария с тремя погибшими случилась на трассе Алтай-Кузбасс (обновлено)

На фото видно, что от удара машину смяло буквально напополам, до задних сидений.
«Трасса Алтай — Кузбасс. 2 женщины и ребёнок. Выживших нет. Будьте бдительны на дорогах», — сообщают очевидцы Barnaul 22.
Ранее в Табунском районе после опрокидывания автомобиля пострадали три ребенка.
Обновлено 9:41
По сообщению ГИБДД по Алтайскому краю, авария произошла в 19:00 на трассе «Алтай — Кузбасс» Первомайского района.
Водитель — женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pino, двигаясь со стороны автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в направлении Кемерово, не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу.
На дороге автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем «МАН», которым управлял мужчина 1989 года рождения.
В результате ДТП водитель Nissan Pino и его пассажиры — девушка 2004 года рождения и мальчик 2019 года рождения — скончались на месте происшествия.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.