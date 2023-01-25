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Происшествия

Массовое ДТП с тремя погибшими произошло в алтайском районе

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Красногорском районе ночью 25 января. Известно о трех погибших. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

Массовое ДТП в Красногорском районе
Массовое ДТП в Красногорском районе
Инцидент Барнаул

По предварительной информации, ДТП произошло в Красногорском районе вблизи населенного пункта Долина Свободы. Столкнулись три транспортные средства. Судя по опубликованным кадрам, произошло лобовое столкновение — у двух автомобилей смят перед.

В настоящее время известно о трех погибших.



«Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян дал поручения сотрудникам Госавтоинспекции незамедлительно выехать на место ДТП, обеспечить безопасность дорожного движения на аварийном участке, оказать необходимую помощь пострадавшим, а так же поставил на контроль возбуждение и расследование уголовного дела по факту ДТП», — сообщили в ведомстве.

Ранее три молодых девушки после ДТП заживо сгорели в салоне автомобиля под Чаусами (Могилевская область).

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