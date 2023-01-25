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Происшествия

Три молодых девушки после ДТП заживо сгорели в салоне автомобиля

Уголовное дело о ДТП расследуют под Чаусами (Могилевская область). Там погибли три девушки, сообщают в пресс-службе СК Республики Беларусь.

Сгоревший автомобиль.
Сгоревший автомобиль.
Пресс-служба СК Республики Беларусь.

По информации следствия, 29 ноября 2022 года ночью 25-летняя водитель автомобиля Audi двигалась по объездной дороге города Чаусы от автодороги Могилев-Чериков-Костюковичи.

Проезжая перекресток на подъезде к городу, водитель из-за превышения скорости потеряла контроль над управлением. Иномарка съехала в кювет, врезалась в придорожные деревья и от удара загорелась.

В результате ДТП девушка водитель, а также две ее пассажирки 19 и 24 лет погибли на месте. Пассажирку 22 лет, находившуюся на заднем сидении, выбросило из автомобиля. Ее доставили в больницу с травмами.

По восстановленной следователями хронологии того вечера, девушки собрались домой к 25-летней жительнице Чаус.

Они выпивали спиртное и после решили продолжить застолье на улице, а затем в машине. После того, как девушки все выпили, им оказалось недостаточно.

Самая младшая из них была трезвой и позвонила своему знакомому с просьбой помочь их отвезти за спиртным. Не дождавшись парня, нетрезвая компания села в машину.

Через некоторое время в местный РОЧС поступил звонок от плачущей девушки. Она рассказала, что автомобиль в котором она находится с подругами, горит — и у них нет возможности выбраться из него. Двери были заблокированы.

Подробности своего местонахождения пассажирка рассказать не смогла из-за состояния шока.

МЧС все же удалось обнаружить автомобиль на тот момент уже объятый пламенем. Около машины они обнаружили девушку, которую от сильного удара выбросило через боковое стекло.

Допрошены свидетели, изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований.

При изучении личности женщины-водителя установлено, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

Судебно-медицинской экспертизой в ее крови обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Также, по результатам автотехнического исследования, водитель двигалась со скоростью почти 120 км/ч.

Ранее в страшном ДТП со скорой помощью под Новосибирском погибли четыре человека.

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