Мать и сын погибли от отравления угарным газом в Алтайском крае

Смертельный случай отравления угарным газом произошел в поселке Тумановский Завьяловского района. Во время топки печи погибли пожилая женщина и ее сын. Наиболее вероятная причина происшествия — несвоевременное перекрытие заслонки в печной трубе.
Почти через неделю случай тяжелого отравления произошел в Кулундинском районе — пострадали женщина и двое маленьких детей. Также в декабре газом надышались две женщины и ребенок в барнаульском поселке Власиха.
Во всех случаях в домах пострадавших не было открытого горения или задымления.