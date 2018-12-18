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Происшествия
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Мать и сын погибли от отравления угарным газом в Алтайском крае

В Алтайском крае 9 декабря от отравления угарным газом погибли двое человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Отопительная печь.
Отопительная печь.
altapress.ru

Смертельный случай отравления угарным газом произошел в поселке Тумановский Завьяловского района. Во время топки печи погибли пожилая женщина и ее сын. Наиболее вероятная причина происшествия — несвоевременное перекрытие заслонки в печной трубе.

Почти через неделю случай тяжелого отравления произошел в Кулундинском районе — пострадали женщина и двое маленьких детей. Также в декабре газом надышались две женщины и ребенок в барнаульском поселке Власиха.

Во всех случаях в домах пострадавших не было открытого горения или задымления.

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