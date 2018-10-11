Суд рассмотрит дело жителя Алтайского края, который спалил пятерых человек

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 24-летнего жителя Косихинского района. Мужчину обвиняют в том, что он сжег пятерых человек , пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

В Косихе на пожаре погибли пять человек. 20 апреля 2018 года.

Во время предварительного следствия выяснили, что 19 апреля в доме в селе Косиха выпивали несколько местных жителей. Они поссорились, обвиняемого попросили уйти из дома. Злоумышленник обиделся и решил лишить людей жизни.

Ночью он поджег легковоспламеняющуюся одежду и бросил ее в дверях веранды дома. Сам злоумышленник отошел на безопасное расстояние и смотрел на пожар.

Все находившиеся в доме — три женщины и два мужчины в возрасте от 27 до 59 лет — задохнулись угарным газом.

Обвиняемый не признал свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением скоро направят в суд.