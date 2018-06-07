Барнаулец угнал автомобиль знакомого, прокатился и сжег машину

Сегодня, 20:53.
Происшествия

В Барнауле местного жителя осудили за угон и поджог чужого автомобиля, сообщает прокуратура Алтайского края.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем. Фото: СС0.

Мужчина был в гостях у приятеля, там же находился и потерпевший. Злоумышленник выпил, а потом взял чужие ключи и угнал автомобиль.

Во время поездки осужденный повредил машину. После этого он украл из салона ценности и поджег автомобиль. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

Барнаулец полностью признал свою вину и рассказал, что готов возместить ущерб. Мужчину приговорили к лишению свободы на 2 года условно.

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