Барнаулец угнал автомобиль знакомого, прокатился и сжег машину

В Барнауле местного жителя осудили за угон и поджог чужого автомобиля, сообщает прокуратура Алтайского края.
Мужчина был в гостях у приятеля, там же находился и потерпевший. Злоумышленник выпил, а потом взял чужие ключи и угнал автомобиль.
Во время поездки осужденный повредил машину. После этого он украл из салона ценности и поджег автомобиль. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.
Барнаулец полностью признал свою вину и рассказал, что готов возместить ущерб. Мужчину приговорили к лишению свободы на 2 года условно.
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