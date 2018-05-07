На Алтае угонщик увяз в грязи на чужом автомобиле

В Онгудайском районе Республики Алтай 17-летний юноша угнал автомобиль и застрял в грязи, сообщает ГУ МВД региона.
Хозяин припарковал ВАЗ-2107 у ограды дома. Утром он заметил, что автомобиль исчез. Вскоре машину нашли в урочище "Янчет", недалеко от села Онгудай.
Позднее полицейские доставили в отдел подозреваемого. Им оказался 17-летний житель села Шашикман, который признал свою вину. Юноша рассказал, что увидел припаркованный автомобиль и решил прокатиться. Двери были не закрыты, парень проник в салон и уехал. Когда автомобиль увяз в грязи, сельчанин бросил его и убежал.
Полицейские проводят проверку, они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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