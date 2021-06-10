Мать, избившую до смерти годовалого сына, заключили под стражу в Алтайском крае

Жительница Бурлинского района Алтайского края, обвиняемая в нанесении своему годовалому сыну тяжких травм, от которых тот скончался , определена под стражу.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) предъявлено 37-летней женщине.

По данным следствия, днем 6 июня обвиняемая, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее пяти ударов по голове.

«Женщина доставила ребенка в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений мальчик по дороге скончался», — добавляют в СКР.

Злоумышленница заключена под стражу на два месяца. Расследование продолжается.