На Алтае условно судимая за истязания мать до смерти забила годовалого ребенка

Днем 6 июня мать пыталась успокоить ребенка и нанесла ему неустановленным предметом не менее пяти ударов по голове.

Женщина доставила ребенка в больницу, но от полученных травм мальчик скончался по дороге.

В 2019 году женщину осудили за истязания и средний тяжести вред по отношению к 7-летнему ребенку. Она получила условное наказание и лишилась родительских прав на трех старших детей.

«Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения. Кроме того, следователями возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входило осуществление работы с неблагополучной семьей», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее жительницу Бийска обвинили в истязании детей, которые были под ее опекой.