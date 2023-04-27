27 апреля
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Происшествия

Мать, которая сожгла свою дочь на Алтае, признали невменяемой

Расследование дела о матери из села Урожайного, которая с особой жесткостью убила полуторагодовалую дочь, завершили, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Место обнаружения ребенка.
Место обнаружения ребенка.
СУ СКР по Алтайскому краю

Семья 40-летней женщины стояла на профилактическом учете с 2018 года, у нее было хроническое психическое заболевание.

В январе 2023 мать ограничили в родительских правах — у нее было трое детей.

Однако 20 февраля сельчанка привезла полуторагодовалую дочь к складским помещением, посадила в таз и облила горючей жидкостью.

Затем женщина подожгла девочку и скрылась. Все происходило на глазах еще одного ее ребенка — восьмилетнего сына. Девочка впоследствии скончалась в мучениях.

Судмедэкспертиза установила, что подсудимая из-за психического заболевания была неспособна осознавать свои действия. Ей грозит принудительное лечение.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ребенок на Алтае скончался от ожогов половины тела. Мать решила, что заживет само, и не стала обращаться за медпомощью.

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