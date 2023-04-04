4 апреля
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Происшествия

Ребенок на Алтае скончался от ожогов половины тела. Мать решила, что заживет само

Женщину из Усть-Калманского района признали виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Кипяток, чайник.
Кипяток, чайник.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Мать оставила малолетних детей без присмотра. При этом у них был свободный доступ к неустойчивой тумбе, на которой стоял электрический чайник с горячей водой.

Один из малышей опрокинул конструкцию и получил термический ожог кожи 2−3 степени головы, шеи, туловища, наружных половых органов и конечностей, общей площадью около 50% поверхности тела.

Однако мать решила не обращаться за квалифицированной медпомощью, хотя имела такую возможность. Она рассчитывала, что все пройдет само.

В конце концов, ребенок скончался от полученных ожогов.

Суд счел смягчающим обстоятельством наличие у женщины троих детей. В итоге ей назначили 10 месяцев исправительных работ в местах, которые определят органы местного самоуправления.

Также у нее будут удерживать 5% от зарплаты в пользу государства.

Ранее мать с ребенком пожаловалась на условия детской больницы в Барнауле.

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