Мать погибших в огне четверых детей ранее бесплатно получила извещатели, но решила не устанавливать

Власти Красноярского края бесплатно выдавали матери погибших четверых детей пожарные извещатели, которые она решила не устанавливать, сообщает региональное МЧС.

Напомним, трагедия произошла 17 марта в Лесосибирске — в 4 часа ночи загорелось помещение в двухэтажном 18-квартирном деревянном доме.

В результате пожара погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет. Их бабушку и 12-летнего брата госпитализировали в больницу.

Следствие рассматривает версию о коротком замыкании электропроводки — очаг возгорания находился в коридоре, а не в квартире.

«Все дети и пожилая женщина крепко спали и не услышали, как начался пожар», — рассказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что в данном случае погибших могли бы спасти пожарные извещатели, которые ранее многодетная мать получила по краевой программе.

«Матери в квартире не было, как и пожарных извещателей, которые выдавали женщине по краевой программе, как многодетной семье. Она должна была их установить в доме в наиболее пожароопасных местах. К сожалению, по непонятным причинам она этого не сделала, как следствие — погибли дети», — отметили в МЧС.

Согласно программе, автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ) бесплатно выдают многодетным семьям, семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении, а также семьям с детьми-инвалидами. Только в 2020 году раздали почти 15 тысяч таких приборов.