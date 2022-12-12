Мать проломила голову годовалому ребенку из-за плача

Врачи диагностировали у малыша перелом свода и основания черепа, пишет Lenta.ru. После этого ребенка перевели в реанимацию.

Полицейские выяснили, что 27-летняя мать разозлилась из-за плача сына. И сначала несколько раз ударила его, а затем с силой бросила на пол и таким образом проломила ему голову.

ЧП случилось в больнице, где мать и сын проходили лечение от ОРВИ.

Это не первый случай, когда россиянка била малыша.

Ранее воспитательница детского сада избила ребенка до сотрясения мозга.