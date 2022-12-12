Мать проломила голову годовалому ребенку из-за плача

Врачи диагностировали у малыша перелом свода и основания черепа, пишет Lenta.ru. После этого ребенка перевели в реанимацию.
Полицейские выяснили, что 27-летняя мать разозлилась из-за плача сына. И сначала несколько раз ударила его, а затем с силой бросила на пол и таким образом проломила ему голову.
ЧП случилось в больнице, где мать и сын проходили лечение от ОРВИ.
Это не первый случай, когда россиянка била малыша.
Ранее воспитательница детского сада избила ребенка до сотрясения мозга.
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