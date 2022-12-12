12 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мать проломила голову годовалому ребенку из-за плача

В Чебаркуле полицейские задержали мать, избившую годовалого ребенка из-за громкого плача.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Врачи диагностировали у малыша перелом свода и основания черепа, пишет Lenta.ru. После этого ребенка перевели в реанимацию.

Полицейские выяснили, что 27-летняя мать разозлилась из-за плача сына. И сначала несколько раз ударила его, а затем с силой бросила на пол и таким образом проломила ему голову.

ЧП случилось в больнице, где мать и сын проходили лечение от ОРВИ.

Это не первый случай, когда россиянка била малыша.

Ранее воспитательница детского сада избила ребенка до сотрясения мозга.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость