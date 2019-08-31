Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону, сообщили РИА «Новости».

По версии следствия, женщина задушила сына и закопала на участке.

«Она дала признательные показания и указала место нахождения тела ребёнка», — сообщает башкирский СК.

По версии следствия, ночью 29 августа женщина задушила годовалого сына, после чего выкопала яму недалеко от дома и спрятала в ней тело.

Ребенка обнаружили в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутым в домашнее одеяло.

В четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми — одного года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика.

Напомним, в середине лета жительница Бийска убила свою 11-месячную дочку и выбросила ее подъезд жилого дома.