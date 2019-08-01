Ударила и выбросила в подъезде: следком раскрыл подробности убийства младенца в Бийске

Стали известны подробности резонансной трагедии в Бийске. В убийстве 11-месячной девочки подозревается ее 25-летняя мать, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. На допросе она рассказала, что пыталась успокоить ребенка подзатыльником.

Женщина утверждает, что 27 июля вечером вернулась с дочкой из гостей и легла спать. Ночью ребенок проснулся и заплакал. Пьяная мать, пытаясь успокоить девочку, ударила ее по голове.

Утром женщина обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Она положила тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов города, а затем скрылась, испугавшись наказания.

Искали подозреваемую все силы оперативных сотрудников уголовного розыска МУ МВД России «Бийское», в круглосуточном режиме работали следователи и следователи-криминалисты СК по краю.

Ночью ее задержали в доме знакомых в селе Алтайское.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении женщине обвинения и ходатайстве перед судом о заключении подозреваемой под стражу.