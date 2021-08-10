Мать пропавшей в Новоалтайске Ксюши опровергла вызов на опознание. Комментарий СК

Мать пропавшей в 2014 году Ксюши Боковой опровергла информацию о том, что семью вызывали на опознание недавно обнаруженных останков , пишет « Толк ».

Женщина не получала уведомления из правоохранительных органов и не участвовала с идентификации найденных вещей.

Пока она не связывает шумиху с исчезновением дочери.

Между тем в Следственном комитете прокомментировали страшную находку в Черемшанке: начата доследственная проверка.

«Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, 9 августа в реке Черемшанка нашли человеческие кости, сапожки, часть куртки и джинсы.