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Происшествия

Мать пропавшей в Новоалтайске Ксюши опровергла вызов на опознание. Комментарий СК

Мать пропавшей в 2014 году Ксюши Боковой опровергла информацию о том, что семью вызывали на опознание недавно обнаруженных останков, пишет «Толк».

Переправа через Черемшанку, Первомайский район.
Переправа через Черемшанку, Первомайский район.
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Женщина не получала уведомления из правоохранительных органов и не участвовала с идентификации найденных вещей.

Пока она не связывает шумиху с исчезновением дочери.

Между тем в Следственном комитете прокомментировали страшную находку в Черемшанке: начата доследственная проверка.

«Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, 9 августа в реке Черемшанка нашли человеческие кости, сапожки, часть куртки и джинсы.

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