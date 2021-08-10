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Происшествия

СМИ: останки пропавшей в 2014 году школьницы нашли в реке под Барнаулом

В Алтайском крае, по предварительным данным, обнаружили останки 11-летней школьницы, пропавшей без вести в марте 2014 года, сообщает РЕН ТВ.

Девочка.
Девочка.
ССО.

По информации телеканала, 9 августа в экстренные службы обратился мужчина.

«Сообщил, что в реке в районе Садовой улицы из воды торчат сапоги», — рассказали источники.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили скелет девочки.

«По предварительным данным, погибшая — Ксения Б., которая 28 марта 2014 года ушла из школы в Новоалтайске и пропала», — отмечает телеканал.

Как уточняет «КП-Барнаул» со ссылкой на источники, 9 августа родители ребенка были на опознании: «Остались одни кости и сапожки, часть куртки и джинсы».

В 2015 году поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал видео о пропавших детях, в котором упомянули девочку.

«Возвращалась домой из школы, но так и не вернулась. Ее искали. Увидели, что ее вещи лежали рядом с водой, но никто не поверил, что она утонула. Стали искать», — рассказали в ролике.

29 марта 2014 года по факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело об убийстве.

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