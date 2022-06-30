Мать с двумя детьми выпала из окна квартиры на 16 этаже

Прохожие заметили под окнами многоэтажки тела россиянки и двух несовершеннолетних. К месту происшествия вызвали сотрудников полиции.
Следователи уже начали опрашивать свидетелей случившегося.
По данным источника в правоохранительных органах, погибли мальчик и девочка 6 и 7 лет, а также их мать.
«Скорая приехала через несколько минут после вызова и констатировала смерть всех троих», — пояснил источник V1.ru.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух или более лиц»), пишет Lenta.ru.
Ранее в Бийске полуторагодовалая девочка выпала из окна многоэтажки.