30 июня
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Происшествия

Мать с двумя детьми выпала из окна квартиры на 16 этаже

В Волгограде женщина с двумя детьми выпала из окна 16-го этажа, сообщается на сайте регионального СКР.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Прохожие заметили под окнами многоэтажки тела россиянки и двух несовершеннолетних. К месту происшествия вызвали сотрудников полиции.

Следователи уже начали опрашивать свидетелей случившегося.

По данным источника в правоохранительных органах, погибли мальчик и девочка 6 и 7 лет, а также их мать.

«Скорая приехала через несколько минут после вызова и констатировала смерть всех троих», — пояснил источник V1.ru.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух или более лиц»), пишет Lenta.ru.

Ранее в Бийске полуторагодовалая девочка выпала из окна многоэтажки.

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