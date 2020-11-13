Мать с сыном впали в кому возле банки маринованных сибирских грибов

В Омской области мать с сыном госпитализировали с сильнейшим отравлением предположительно маринованными опятами, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

В районную больницу попали 79-летняя жительница рабочего поселка Крутинка и ее 49-летний сын.

«В полицию о произошедшем сообщила внучка пострадавшей. Она долго не могла дозвониться родственникам, а когда пришла к ним в дом, то обнаружила обоих без сознания», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших госпитализировали с сильнейшим отравлением, оба находятся в состоянии комы.

Полицейские обнаружили открытую банку с маринованными опятами, поэтому самая вероятная версия — отравление грибами.

Других предметов или веществ, указывавших на возможность отравления, в доме не нашли.

«На данный момент назвать точную причину отравления не представляется возможным. Назначены все необходимые исследования, в том числе у самих пострадавших взяты биоматериалы для проведения химико-биологической экспертизы», — отметили в ведомстве.

Ранее в Ленинградской области супруги умерли, съев бабушкины маринованные огурцы. Дети три дня жили в квартире с «почерневшими» родителями.