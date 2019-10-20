МЧС опубликовало видео разрушенной дамбы в Красноярском крае, унесшей жизни 15 рабочих

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поисково-спасательные работы на прорванной дамбе золотодобытчиков. Спасатели разместили видео, что сейчас происходит на мете ЧП.

По последним данным, всего проживало в рабочем поселке находилось 174 человека, из них 15 погибло, 6 числятся пропавшими без вести, 9 находятся в лечебных учреждениях, остальные выжившие — в пунктах временного размещения.

Напомним, ранним утром в субботу, 19 октября, произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в районе населенного пункта Щетинкино.

Сооружение стояло на реке Сейба. Хлынувшая при прорыве дамбы вода затопила два рабочих общежития временного типа.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее Ростехнадзор сообщил о том, что на эту дамбу не было документов, а также актов проверок. Одной из причин трагедии называется износ тела плотины, то есть, сооружение требовало ремонта и осмотра.