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Происшествия

МЧС: поиск попавших под лавину туристов на Алтае затянется на неопределенный срок

Масштабная поисковая операция в горах Алтая, где под лавиной 6 мая оказались семь человек, растянется на неопределенный срок, сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков.

Поисковые работы в Кош-Агачском районе.
Поисковые работы в Кош-Агачском районе.
04.mchs.gov.ru

По его словам, лавина имеет значительные объемы, поэтому поиск затянется. Для увеличения группировки сил и средств созданы необходимые резервы ГУ МЧС по Республике Алтай. Поисково-спасательные отряды приведены в режим чрезвычайной ситуации.

Судьба семерых человек неизвестна, сказал он. Руководитель секции горного туризма НГУ Владимир Юдин просит не называть пропавших погибшими, так как до сих пор есть шанс, что кто-то из группы мог остаться на поверхности, пишет НГС.

Юдин отметил, что майские лавины одни из самых опасных в горах.

«Весенние лавины, так скажем, убивают сразу. Это мокрые лавины. Если человек сумел на поверхность как-то выбраться или его лавиной выбросило, то вертолёты, они уже там его увидят — живого или мёртвого», — рассказал он.

Напомним, группа туристов попала под лавину 6 мая. Выжившие девушки 8 мая добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. Позже они отправились на место трагедии вместе со спасателями.

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