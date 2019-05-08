МЧС: поиск попавших под лавину туристов на Алтае затянется на неопределенный срок

Масштабная поисковая операция в горах Алтая, где под лавиной 6 мая оказались семь человек, растянется на неопределенный срок, сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков.

По его словам, лавина имеет значительные объемы, поэтому поиск затянется. Для увеличения группировки сил и средств созданы необходимые резервы ГУ МЧС по Республике Алтай. Поисково-спасательные отряды приведены в режим чрезвычайной ситуации.

Судьба семерых человек неизвестна, сказал он. Руководитель секции горного туризма НГУ Владимир Юдин просит не называть пропавших погибшими, так как до сих пор есть шанс, что кто-то из группы мог остаться на поверхности, пишет НГС.

Юдин отметил, что майские лавины одни из самых опасных в горах.

«Весенние лавины, так скажем, убивают сразу. Это мокрые лавины. Если человек сумел на поверхность как-то выбраться или его лавиной выбросило, то вертолёты, они уже там его увидят — живого или мёртвого», — рассказал он.

Напомним, группа туристов попала под лавину 6 мая. Выжившие девушки 8 мая добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. Позже они отправились на место трагедии вместе со спасателями.