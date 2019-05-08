МЧС: поиск попавших под лавину туристов на Алтае затянется на неопределенный срок

По его словам, лавина имеет значительные объемы, поэтому поиск затянется. Для увеличения группировки сил и средств созданы необходимые резервы ГУ МЧС по Республике Алтай. Поисково-спасательные отряды приведены в режим чрезвычайной ситуации.
Судьба семерых человек неизвестна, сказал он. Руководитель секции горного туризма НГУ Владимир Юдин просит не называть пропавших погибшими, так как до сих пор есть шанс, что кто-то из группы мог остаться на поверхности, пишет НГС.
Юдин отметил, что майские лавины одни из самых опасных в горах.
«Весенние лавины, так скажем, убивают сразу. Это мокрые лавины. Если человек сумел на поверхность как-то выбраться или его лавиной выбросило, то вертолёты, они уже там его увидят — живого или мёртвого», — рассказал он.
Напомним, группа туристов попала под лавину 6 мая. Выжившие девушки 8 мая добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. Позже они отправились на место трагедии вместе со спасателями.