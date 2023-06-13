Мебель и личные вещи загорелись вечером 13 июня в доме на Павловском тракте. Площадь возгорания составила около 10 кв. м.
На месте работали 13 пожарных и четыре единицы техники. Спасатели вывели из опасной зоны четыре человека, а 26 вышли самостоятельно.
Мебель вспыхнула на пятом этаже многоквартирного дома в Барнауле.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пострадавших нет. Причину пожара установят после проведения всех необходимых экспертиз.
Ранее пожарные спасли шесть взрослых и одного ребенка из горящего лифта в Барнауле.