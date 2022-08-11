11 августа
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Происшествия

Медбрат соцслужбы избил беспомощного инвалида

В Томской области следователи СУ СК России по региону проводят проверку действий санитара одной из организаций по социальному обслуживанию, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По предварительным данным, 28 июля младший медбрат одной из организаций по социальному обслуживанию граждан в Шегарском районе Томской области применил физическую силу к подопечному.

Сообщается, что он нанес несколько ударов рукой и ногой недееспособному инвалиду детства II группы, который проживает в интернате.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень вреда здоровью, нанесенного пострадавшему. После этого правоохранители будут приниматься процессуальные решения.

Ранее в Сибири сотрудница полиции расклеила по улице эротические фото соперницы.

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