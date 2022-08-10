В Сибири сотрудница полиции расклеила по улице эротические фото соперницы

По данным авторов публикации, сотрудница органов увела у сибирячки парня, но неудачно — через некоторое время он вернулся к своей девушке.
Это разозлило девушку и она, добыв в телефоне бывшего любовника пикантные фотографии своей соперницы, сначала начала угрожать ей, а затем расклеила распечатки фото на машине и по двору, где живет ее соперница.
Женская месть не удалась — женщины втроём попали на камеры видеонаблюдения, а после того, как историю обнародовали, сотрудница полиции попыталась наладить отношения и «замять конфликт», но и в этом тоже не преуспела.
Ранее поймали банду, которая «обчистила» грузовики на 10 млн рублей.