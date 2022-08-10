В Сибири сотрудница полиции расклеила по улице эротические фото соперницы

В Новосибирске сотрудница полиции, её сестра и её подруга расклеили на улице фото с эротические фотографии девушки, у которой полицейская пыталась увести парня, но не смогла. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Baza».

По данным авторов публикации, сотрудница органов увела у сибирячки парня, но неудачно — через некоторое время он вернулся к своей девушке.

Это разозлило девушку и она, добыв в телефоне бывшего любовника пикантные фотографии своей соперницы, сначала начала угрожать ей, а затем расклеила распечатки фото на машине и по двору, где живет ее соперница.

Женская месть не удалась — женщины втроём попали на камеры видеонаблюдения, а после того, как историю обнародовали, сотрудница полиции попыталась наладить отношения и «замять конфликт», но и в этом тоже не преуспела.



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