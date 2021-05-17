Медики увязли в грязи и с фонарем крались по дороге, где ранее утонул катафалк с покойником

В Ярославской области грабители напали на пенсионеров и подожгли их дом, а медики, пожарные и полицейские не смогли добраться вовремя, поскольку застряли на дороге, сообщает 76.RU .

Нападение произошло поздно вечером 13 мая в деревне Глухарево — убили 82-летнего пенсионера, а его жену полоснули ножом по шее.

Грабители заставили стариков отдать им деньги и старую икону. После этого мужчины в масках облили дом бензином — в этот момент женщина выбралась через окно и побежала к соседям за помощью.

Соседи начали тушить пожар своими силами. Вызвали скорую помощь, полицию и пожарных, но помощи очень долго не было.

«Пожарные, медики и полиция не успели приехать на место ЧП вовремя из-за того, что застряли в грязи по пути. Преступники скрылись», — отмечает издание.

В какой-то момент к горящему дому вышли двое медиков с фонарем — они шли до места происшествия пешком. Потом приехал глава поселения на тракторе.

Скорая помощь застряла в грязи. кадр из видео.

По словам местных жителей, пожарные приехали тогда, когда и тушить было уже нечего.

В региональном МЧС уточнили, что в 23:34 поступило сообщение о возгорании, а в 06:25 пожар ликвидировали. В сгоревшем доме нашли тело убитого пенсионера.

«Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в областном СК.

Как отмечает издание, недавно в этом же месте в глубокой яме в грязи «утонул катафалк с покойником». Местные чиновники пояснили, что дорогу регионального значения размыло половодье.

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Чиновники регионального правительства не стали отрицать, что эта гравийная дорога находится в областной собственности и уточнили, что ее протяженность — три километра.

«Вследствие сильного половодья и переполнения Рыбинского водохранилища на дороге произошло перенасыщение влагой земляного полотна и дорожной одежды. Это привело к образованию пучин на отдельных участках дороги. В настоящее время проезд по дороге затруднен. В ближайшее время планируется выполнить планировку проезжей части автогрейдером и осуществлять постоянный мониторинг состояния дороги», — заверили в ярославском департаменте дорожного хозяйства.

Проезд по дороге пообещали полностью восстановить в июне — после того как земляное полотно дороги полностью просохнет и вода уйдет из участков со слабыми грунтами.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе скорая помощь застряла в грязи, приехав вытаскивать из грязи другую скорую помощь.