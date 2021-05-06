Скорая помощь застряла в грязи, приехав вытаскивать из грязи другую скорую помощь

Инцидент произошел 4 мая в Новом Уренгое — спецтранспорт увяз колесами на размытой песчаной дороге.
«На дороге в дачный кооператив „Простоквашино“. Медики ехали на вызов и застряли, вытащить машину из западни пыталась другая скорая помощь», — рассказал автор видео.
Как уточняет «Ямал регион», помощь все же успела к больной женщине, причем за восемь минут — почти в три раза быстрее установленного норматива.
Медики подчеркнули, что жизни пациентки, к которой ехала застрявшая «скорая», ничего не угрожает — она в терапевтическом отделении больницы.
«Подобные ситуации — не редкость в условиях бездорожья. В таких случаях предусмотрен четкий алгоритм действий. На вызов отправляется та карета, которая находится на линии поблизости», — пояснили на станции скорой помощи.
Примечательно, что на днях на той же самой дороге застряла пожарная машина, которая спешила на вызов. Спасателям пришлось сливать воду, чтобы выбраться.
Ранее в Новосибирской области ехавшая к младенцу «скорая» увязла в грязи. Девочку спасли по счастливой случайности.