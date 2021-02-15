Медицинская «буханка» перевернулась в алтайском селе

Санитарный автомобиль УАЗ опрокинулся на проезжей части в селе Чоя Республики Алтай. Пострадала пассажирка автомобиля, 49-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

За рулем был 45-летний мужчина. Он не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия. Не справившись с управлением, сельчанин допустил опрокидывание автомобиля.

ДТП в Республике Алтай. 04.мвд.рф

Пострадавшую доставили в районную больницу с полученными травмами. Госпитализация женщине не потребовалась.

«Сопутствующим фактором ДТП стали недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети. Сотрудниками ГИБДД был составлен соответствующий акт и вынесено предписание балансосодержателю автомобильной дороги», — добавили в МВД.

В Алтайском крае 9 февраля произошла страшная авария между Крутихой и Камнем-на-Оби. Водитель и пассажир одного из автомобилей погибли на месте.