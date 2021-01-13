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Происшествия

Две барнаульские фирмы организовали медицинский картель на 54 млн рублей

Две барнаульские фирмы «Медоника» и «Медикс» реализовали антиконкурентное соглашение при совместном участии в 16 электронных аукционах. Сговорившись, они получили госзаказы на сумму свыше 50 млн рублей, пока нарушение закона не выявила антимонопольная служба.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

Картельщиков вычислили в 2019 году, но до сих пор идут суды. В очередной раз судебная инстанция подтвердила законность решения Алтайского краевого УФАС.

Известно, что компании в течении трех лет поочередно выигрывали аукционы на поставку расходных материалов для региональных учреждений здравоохранения по искусственно высокой цене. Фирмы снижали начальные цены контрактов максимум на 1%.

Кассационный суд поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций. «Медикс» оштрафовали на 370 тыс. рублей, «Медоника» — на 1,4 млн. Первая компания обжалует штраф в судебном порядке.

Ранее поставщики мебели для больниц Алтайского края организовали картель.

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