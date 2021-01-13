Две барнаульские фирмы организовали медицинский картель на 54 млн рублей

Картельщиков вычислили в 2019 году, но до сих пор идут суды. В очередной раз судебная инстанция подтвердила законность решения Алтайского краевого УФАС.
Известно, что компании в течении трех лет поочередно выигрывали аукционы на поставку расходных материалов для региональных учреждений здравоохранения по искусственно высокой цене. Фирмы снижали начальные цены контрактов максимум на 1%.
Кассационный суд поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций. «Медикс» оштрафовали на 370 тыс. рублей, «Медоника» — на 1,4 млн. Первая компания обжалует штраф в судебном порядке.
Ранее поставщики мебели для больниц Алтайского края организовали картель.