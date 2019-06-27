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Происшествия

Поставщики мебели для больниц Алтайского края организовали картель

Две фирмы и один предприниматель устроили картельный сговор, чтобы по максимальной цене получать контракты на поставку мебели в учреждения здравоохранения Алтайского края. Их вычислило краевое УФАС.

В больнице.
В больнице.
СС0

В соглашении подозреваются компании «Интерьер» и «Стиль Сибири», как оказалось, составляющие одну группу лиц, а также индивидуальный предприниматель.

Контракты они получали в 2018 году. Речь идет о семи аукционах ценой в 7,6 млн рублей.

Участники картеля применяли одну модель поведения: сначала они создавали видимость конкурентной борьбы и минимально снижали начальную цену контракта лишь на 0,5−1%. По итогам торгов победители получали госзаказы по максимально возможной цене.

Компании и ИП покупали мебель, в том числе и друг и друга, по ценам до 50% ниже заявленных в стоимости контракта, и получали от этого существенную выгоду. Антимонопольщики выяснили, что фирмы имеют одного учредителя и директора, соответственно могут действовать в интересах друг друга.

По итогам проверки в отношении группы возбудили антимонопольное дело по признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.

Ранее в Барнауле раскрыли другой картельный сговор фирм, которые по очереди получали контракты на поставку расходных материалов в медучреждения края.

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