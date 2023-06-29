Медведь прогулялся по центру Томска и попал в руки полиции

В Томске ночью обнаружили медведя, который прогуливался по центру города 29 июня. Об этом сообщают "Вести. Томск" .

Медведя заметили ночью в центре Кировского района. По информации Mash Siberia, горожане заметили косолапого, когда тот умывался в луже. В пресс-службе мэрии заявили, что дикие звери очень редко заходят в сам город.

По словам администрации, медведь проявил агрессию. Его пришлось обезвредить. Охотники заявили, что животное было максимально на адреналине, поэтому снотворное на него бы не подействовало.

В Томске введены дополнительные меры контроля безопасности.

Ранее ударом трубы обезвредили бешеного волка, который напал на россиянина.