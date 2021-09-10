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Происшествия

Медведь задрал грибника в Кузбассе

Медведь напал на грибника в лесу в Мариинском районе Кемеровской области.

Медведь.
Медведь.
СС0

Накануне мужчина пошел в лес за грибами. Домой он не вернулся, его сожительница обратилась в правоохранительные органы, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем.

Во время осмотра места происшествия полицейские неоднократно применяли табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку.

Ранее в Красноярском крае участковый застрелил медведя.

Участковый пытался отогнать медведя, но на звуки зверь отреагировал не так, как хотелось полицейскому — начал быстрое сближение.

«Лейтенанту пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное», — отметили в МВД.

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