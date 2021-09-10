Медведь задрал грибника в Кузбассе

Накануне мужчина пошел в лес за грибами. Домой он не вернулся, его сожительница обратилась в правоохранительные органы, сообщает «Интерфакс».
Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем.
Во время осмотра места происшествия полицейские неоднократно применяли табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку.
Ранее в Красноярском крае участковый застрелил медведя.
Участковый пытался отогнать медведя, но на звуки зверь отреагировал не так, как хотелось полицейскому — начал быстрое сближение.
«Лейтенанту пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное», — отметили в МВД.