Полицейский застрелил медведя возле сибирской школы

Накануне в полицию поступило сообщение — в селе Белый Яр обнаружен медведь.
«На место незамедлительно направили лейтенанта полиции и государственного инспектора охотнадзора», — рассказали в ведомстве.
Совместными усилиями медведя возвратили в естественную среду обитания.
Однако через несколько часов косолапый вернулся, проявив особый интерес к территории сельской школы.
Участковый пытался отогнать медведя, но на звуки зверь отреагировал не так, как хотелось полицейскому — начал быстрое сближение.
«Лейтенанту пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное», — отметили в МВД.
Ранее в другом красноярском селе медведь задрал 10 телят, но кушать не стал. Местные жители выразили опасение, что теперь они на очереди.