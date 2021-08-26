26 августа
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Жизнь

Полицейский застрелил медведя возле сибирской школы

В Красноярском крае участковый застрелил медведя, не захотевшего возвращаться в родной лес, сообщает региональное МВД.

Медведь довольный.
Медведь довольный.
CC0

Накануне в полицию поступило сообщение — в селе Белый Яр обнаружен медведь.

«На место незамедлительно направили лейтенанта полиции и государственного инспектора охотнадзора», — рассказали в ведомстве.

Совместными усилиями медведя возвратили в естественную среду обитания.

Однако через несколько часов косолапый вернулся, проявив особый интерес к территории сельской школы.

Участковый пытался отогнать медведя, но на звуки зверь отреагировал не так, как хотелось полицейскому — начал быстрое сближение.

«Лейтенанту пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное», — отметили в МВД.

Ранее в другом красноярском селе медведь задрал 10 телят, но кушать не стал. Местные жители выразили опасение, что теперь они на очереди.

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