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Жизнь

Медведь задрал 10 телят, но кушать не стал. Сибиряки опасаются, что они на очереди

В Красноярском крае жители села попросили о помощи после появления медведя внутри поселения, сообщает «Красноярск № 1».

Медведь.
Медведь.
открытые источники (CC0)

Инцидент произошел в селе Георгиевка — медведь задрал 10 телят.

Фермер пришел утром в стойло и увидел несколько трупов животных.

«Хищник расправился с телятами, но кушать не стал», — рассказали местные жители.

Жители села опасаются, что теперь они следующие на очереди в планах медведя.

Проблема в том, что люди не имеют права самостоятельно убить хищника — необходимо разрешение от региональной минэкологии.

«Медведи все чаще стали выходить к селам, поэтому людей просят проявлять бдительность», — отмечает издание.

Ранее красноярский министр экологии подписал приказ на отстрел пяти медведей после того, как звери убили еще одного туриста.

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