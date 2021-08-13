Медведь задрал 10 телят, но кушать не стал. Сибиряки опасаются, что они на очереди

Инцидент произошел в селе Георгиевка — медведь задрал 10 телят.
Фермер пришел утром в стойло и увидел несколько трупов животных.
«Хищник расправился с телятами, но кушать не стал», — рассказали местные жители.
Жители села опасаются, что теперь они следующие на очереди в планах медведя.
Проблема в том, что люди не имеют права самостоятельно убить хищника — необходимо разрешение от региональной минэкологии.
«Медведи все чаще стали выходить к селам, поэтому людей просят проявлять бдительность», — отмечает издание.
Ранее красноярский министр экологии подписал приказ на отстрел пяти медведей после того, как звери убили еще одного туриста.