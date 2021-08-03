Пять медведей ответят за убийство туриста в красноярском парке Ергаки

Утром 27 июля в парке Ергаки медведь напал на группу из четырех туристов, прилетевших из Москвы, один человек погиб.

По словам руководителя группы, 42-летний мужчина не успел отбежать от палаток. Остальные забрались на камни и смотрели, как хищник «ест тело».