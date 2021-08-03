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Жизнь

Пять медведей ответят за убийство туриста в красноярском парке Ергаки

В Красноярском крае отстреляют нескольких медведей после нападения на туриста в природном парке Ергаки, сообщает «Коммерсант Сибирь».

Медведь.
Медведь.
открытые источники (CC0)

Утром 27 июля в парке Ергаки медведь напал на группу из четырех туристов, прилетевших из Москвы, один человек погиб.

По словам руководителя группы, 42-летний мужчина не успел отбежать от палаток. Остальные забрались на камни и смотрели, как хищник «ест тело».

3 августа стало известно, что министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых подписал приказ на отстрел пяти бурых медведей.

«Будут убиты дикие животные, представляющие угрозу жизни человека», — говорится в документе.

Охотникам разрешили до 30 сентября 2021 года убить медведей при помощи огнестрельного оружия.

След медведя.
След медведя.
altaipriroda.ru

Накануне региональный СК возбудил уголовное дело о халатности, в круге подозреваемых — должностные лица дирекции парка Ергаки.

В администрации парка отметили, что туристы находились на территории, где из-за недофинансирования невозможно обеспечить безопасность.

«На территории Араданского хребта дирекция парка не осуществляет регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств», — пояснили в дирекции.

Напомним, гибель туриста — это второй трагический случай с нападением медведя в Ергаки за летний турсезон — в июне погиб подросток.

Учитывая сложившуюся ситуацию дирекция парка предложила до 1 ноября закрыть территорию для посещения.

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