«Видели, как ест тело»: турист рассказал о нападении медведя на москвича в Сибири

Руководитель туристической группы рассказал KrasMash о нападении медведя на туриста и как остальным удалось спасти.

Инцидент произошел утром 27 июля в природном парке Ергаки — медведь напал на группу из четырех туристов, прилетевших из Москвы для защиты категории по горному туризму.

О нападении рассказали участники похода, которым удалось убежать от хищника — весь день они добирались до места, где есть связь.

По предварительной информации, медведь убил 42-летнего мужчину, который не успел отбежать от палаток.

Руководитель группы отметил, что единственным спасительным вариантом поблизости оказались камни, на которые забрались выжившие.

«Собираю рюкзак, поворачиваю налево голову и с другой стороны между двух камней высовывается голова медведя — большущая башка со слюнищей капающей. Заорал „медведь“, потому что на расстоянии камень метров семь в ширину, совсем близко. Побежал. Передо мной из палатки выскочил еще один. Мы вдвоем побежали вниз под палатки, там получается типа ложбинки. Бежим по этой ложбинке. Смотрю назад, медведь бежит за нами — во все четыре лапы гонится. Начали по камням наверх карабкаться, залезли метров на пятьдесят. Набрали высоту и начали видеть то место, где у нас палатки. Смотрим, тело лежит, рядом медведь стоит… то туда, то сюда тело… и ест, ест он это тело. Потом отвлекся от тела и начал на нас смотреть, мы еще выше полезли», — рассказал мужчина.

После того как выжившие забрались достаточно высоко, они еще минут 15 смотрели на все происходящее.

Медведь. CC0

«Думали, что делать. Приняли решение уходить в чем есть. Босиком, в сланцах в сторону трассы», — отметил руководитель группы.

До самого вечера туристы добирались до базы. Как уточняет «КП-Красноярск», от ближайшего маршрута они находились на расстоянии около 30 километров — пешком туда сложно и очень долго добираться.

Нет точной информации о причинах нападения медведя, однако есть предположение, что его привлекли остатки еды.

В администрации парка Ергаки отметили, что туристы находились в районе девяти озер хребта Араданский, где из-за недофинансирования невозможно обеспечить безопасность.

«На территории Араданского хребта дирекция парка не осуществляет регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств», — сообщили в парке.

Напомним, это уже второй трагический случай с нападением медведя в Ергаки за летний турсезон — в июне погиб подросток.

Учитывая сложившуюся ситуацию дирекция парка обратилась в региональное минэкологии с предложением до 1 ноября закрыть территорию для посещения