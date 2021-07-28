Медведь опять убил туриста в сибирском парке, где погиб подросток «из-за отсутствия средств»

Медведь напал на группу из четырех человек — один из туристов погиб.
«Официально зарегистрирован случай нападения животного на туристов. О происшествии сообщили сами туристы», — подтвердили изданию в региональном МВД.
На место происшествия направили полицейских, охотников и работников природного парка.
В администрации парка Ергаки уточнили, что нападение произошло в районе девяти озер, где из-за недофинансирования невозможно обеспечить безопасность.
«На территории Араданского хребта дирекция парка не осуществляет регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств», — отметили в парке.
Напомним, это уже второй трагический случай с нападением медведя в Ергаки за летний турсезон — в июне погиб подросток.
Учитывая сложившуюся ситуацию дирекция парка обратилась в региональное минэкологии с предложением до 1 ноября закрыть территорию для посещения.