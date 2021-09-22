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Происшествия

Медведи стали выходить к людям в Сибири

Случаи выхода медведей к людям участились в пригородной зоне Иркутска, сообщает «Интерфакс».

Медведь.
Медведь.
открытые источники (CC0)

«Накануне жители Иркутского района видели следы медведя у села Мамоны. Сегодня ночью медведь гулял на Байкальском тракте», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД.

Байкальский тракт и Мамоны находятся на значительном расстоянии друг от друга по разные стороны Иркутска, на противоположных берегах реки Ангары, можно сделать вывод, что жители видели двух разных хищников.

Полицейские призвали граждан проявить бдительность и благоразумие — не гулять в лесных массивах.

Также полицейские усиливают меры безопасности.

Ранее медведь задрал грибника в Кузбассе. Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем.

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