Мега-пожар в ТЦ. Авиацию готовит МЧС для ликвидации огня

Проживающие неподалеку от места ЧП сообщили, что слышали звук взрыва гулкий, раскатистый и волна. Дом 20 этажей затрясся, как при землетрясении.
На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России.
По уточненным данным, площадь пожара в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки» 7000 кв. метров.
Информации о пострадавших не поступало.
Между тем крупнейший пожар на барнаульском предприятии тушили 110 человек и поезд.
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